Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Otomobil, Büfenin Önündeki İçecek Dolabına Çarptı

Tokat'ta Otomobil, Büfenin Önündeki İçecek Dolabına Çarptı

42 dakika önce

TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak büfenin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı.

Tokat'ta Otomobil, Büfenin Önündeki İçecek Dolabına Çarptı, System.String[]
TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak büfenin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Altun yönetimindeki 60 HY 043 plakalı otomobil, sanayi yönüne seyir halindeyken, sürücü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kaldırımı aşan otomobil, Hasan Öztürk'e ait büfenin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:19 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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