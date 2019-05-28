Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Tokat'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:47 Kaynak: AA
'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
İdris Aslantürk (48) idaresindeki 46 ABK 619 plakalı otomobil, Çamlıbel
mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada sürücünün eşi Meral Aslantürk (46) olay yerinde, araçta bulunan Mert Tuana Şeker (8) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Kader Küsmüş ve Yasemin Küsmüş, Tokat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
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