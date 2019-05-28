Son Dakika Haberleri: Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Tokat'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Tokat'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
İdris Aslantürk (48) idaresindeki 46 ABK 619 plakalı otomobil, Çamlıbel mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada sürücünün eşi Meral Aslantürk (46) olay yerinde, araçta bulunan Mert Tuana Şeker (8) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Kader Küsmüş ve Yasemin Küsmüş, Tokat'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:47 Kaynak: AA
Çamlıbel, Tokat, Güncel
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