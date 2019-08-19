Tokat'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:12 Kaynak: AA
'ta otomobilin devrilmesi sonucu baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Metin Burak Doğan
(45) idaresindeki 53 DG 633 plakalı otomobil, Tokat- Niksar
kara yolu Yazıbaşı
köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile çocukları Gizem (18) ve Burak Doğan (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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