Son Dakika Haberleri: Tokat'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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Tokat'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Metin Burak Doğan (45) idaresindeki 53 DG 633 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile çocukları Gizem (18) ve Burak Doğan (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burak Doğan, Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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