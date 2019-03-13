Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer Yapıcı idaresindeki 06 BCL 398 plakalı otomobil, Boztepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Rukiye Can, Mahmut Sucu ve eşi Zeliha Sucu yaralandı.

Yaralılar, Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Ömer Yapıcı, Yeşilyurt, Tokat, Güncel
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