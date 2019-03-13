Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ömer Yapıcı
idaresindeki 06 BCL 398 plakalı otomobil, Boztepe
mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Rukiye Can, Mahmut Sucu ve eşi Zeliha Sucu yaralandı.
Yaralılar, Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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