Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

25.06.2023 17:59

Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücüler ise Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçe girişinde M.S. (53) idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon ile K.Y.'nin (44) kullandığı 58 ABA 648 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ile çocukları B.E.Y. (12) ve E.M.Y. (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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