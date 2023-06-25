Tokat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tokat Almus yolu Serince Mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki 58 ABA 648 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.S. idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışanının etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.ve E.M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ise ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.