Son Dakika Haberleri: Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

3 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar- Akkuş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar'dan Akkuş istikametine seyir halinde olan B.U. (40) idaresindeki 60 NP 645 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Y.S. (63) idaresindeki 06 BJS 175 plakalı otomobil Cerköy mevkiinde çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. (88), S.B. (61), A.B. (59) ve M.B. (52) yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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