Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
'ın Niksar
ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Niksar- Akkuş
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar'dan Akkuş istikametine seyir halinde olan B.U. (40) idaresindeki 60 NP 645 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Y.S. (63) idaresindeki 06 BJS 175 plakalı otomobil Cerköy mevkiinde çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. (88), S.B. (61), A.B. (59) ve M.B. (52) yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
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