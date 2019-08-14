Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde düzenlenen Keçeci Baba anma etkinliklerine katıldıktan sonra yola çıkan aile kaza yaptı. Tokat-Erbaa yolundan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine giden M.E.G (22) idaresindeki 34 HDZ 40 plakalı otomobil, Canbolat köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Otomobil sürücüsünün yara almada atlattığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT
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