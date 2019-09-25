Son Dakika Haberleri: Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü
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Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü

12 dakika önce

TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı.

Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü, System.String[]
TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı. 3 büyükbaşın öldüğü kazada otomobil hasar gördü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat- Sivas karayolu, Kargın köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Halik Soğnacıoğlu yönetimindeki 58 FN 690 plakalı otomobil, aniden önlerine çıkan büyükbaş hayvanların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş öldü. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobilde ise hasar oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
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