Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü
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TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:02 Kaynak: DHA
TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı. 3 büyükbaşın öldüğü kazada otomobil hasar gördü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat- Sivas
karayolu, Kargın köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Halik Soğnacıoğlu yönetimindeki 58 FN 690 plakalı otomobil, aniden önlerine çıkan büyükbaş hayvanların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş öldü. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobilde ise hasar oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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