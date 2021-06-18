Tokat'ta otomobil virajda takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

TOKAT'ta, sürücüsünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, emniyet müdürlüğü bahçesinin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, KGYS kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat- Niksar yolu Uzunburun mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Niksar ilçesi yönüne giden ve viraja hızla girdiği öne sürülen Celal Akar (48) yönetimindeki 60 AAR 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinin duvarına çarpan araçtaki sürücü Celal Akar ile Hatice Akar (42) ve Onur Akar (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.