Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Tokaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

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