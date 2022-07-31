Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

31.07.2022 15:31
Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Tokaç'a (61) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, kaza kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, kaza kameraya yansıdı
Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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