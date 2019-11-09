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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Tokat'ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralıTOKAT - Tokat'ta otomobillin çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ta otomobillin çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat- Almus karayolundan Gümenek istikametine seyir halinde olan G. Y idaresindeki 60 ES 333 plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada yolun solundaki köye girmek için manevra yapan İ. B. idaresindeki 60 AK 944 plakalı traktöre çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile yol ortasında ters dönen traktörün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Köy Muhtarı Kenan Eroğlu yaralandı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yaralılara 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazada traktörün kopan ön sol tekeri ise kaza mahallinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu.

Tokat'ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Almus, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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