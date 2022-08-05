Çiftin kaza yerine gelen yakınları, yaklaşık 10 dakika cep telefonu aradılar. Aramalara rağmen bulunamayan cep telefonunun hastanede olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Son Dakika

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