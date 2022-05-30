Otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
İlçe merkezinde otomobilinin motor kısmına yılan girdiğini fark eden İsmet Tanoba, onu çıkaramayınca aracını Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.
İtfaiye ekipleri araçtaki incelemeleri sonrası yılanın motor bölümünde olduğunu tespit etti.
Otomobili Erbaa Küçük Sanayi Sitesine götüren ekipler, burada yaptıkları çalışma sonucu araçtan çıkardıkları yılanı doğaya saldı.
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