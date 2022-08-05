Tokat'ta otomobil takla attı, 5 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta otomobil takla attı, 5 yaralı

05.08.2022 19:13
Tokat'ta otomobil takla attı, 5 yaralı

Tokat'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu Kayaören köyü yakınlarında meydana geldi. E.U (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tavanın üzerine ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez - İHA)

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Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobil takla attı, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta otomobil takla attı, 5 yaralı - Son Dakika
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