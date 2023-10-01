Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 01.10.2023 16:43

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tokat'tın Reşadiye ilçesi D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

TIRIN DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza Reşadiye ilçesi Mutluca köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Reşadiye istikametinden Niksar istikametine giden B.K. (51) idaresindeki MAN marka 26 BC 454 plakalı tıra aynı istikamette seyir eden Hüseyin Cahit Erden idaresindeki 34 CCJ 29 plakalı FİAT marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil tırın dorsesinin altına girdi.

TOKAT'ta Otomobilin TIR'a Arkadan Çarptığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Cahit Erden (72) ile Ballı Turhan (75) ve Onay Turhan (75) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan cenazeler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Reşadiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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