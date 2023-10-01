Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Tokat'tın Reşadiye ilçesi D-100 karayolunda otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

TIRIN DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza Reşadiye ilçesi Mutluca köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Reşadiye istikametinden Niksar istikametine giden B.K. (51) idaresindeki MAN marka 26 BC 454 plakalı tıra aynı istikamette seyir eden Hüseyin Cahit Erden idaresindeki 34 CCJ 29 plakalı FİAT marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda otomobil tırın dorsesinin altına girdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Cahit Erden (72) ile Ballı Turhan (75) ve Onay Turhan (75) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan cenazeler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.