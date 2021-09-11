Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Duygu Sarı, Burcu Dilara Erat ve Onur Aksu yaralandı.

Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu

Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti