Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

14.08.2022 00:10
Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Tokat'ta otomobilin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolu eski sigar fabrikası yakınlarında meydana geldi. E.Y (20) idaresindeki 60 AL 804 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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