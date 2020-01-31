Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat karayolu Dönekse köyü mevki'inde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan E.K idaresindeki 05 HH 896 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 60 ABG 722 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında aracından fırlayan sürücü feci şekilde can verdi
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]