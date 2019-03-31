Tokat'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı
1 saat önce
TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.
TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Tokat
'ta seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile sandığa gelenlere, görevliler tarafından oy kullanma konusunda kısa bilgiler verildi. Ardından vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bitecek.
Mahalli idareler seçimlerinde il genelinde 1809 sandıkta 443 bin 58 seçmen oy kullanacak. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: DHA
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