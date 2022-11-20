Felçli hastaya şiddet uygulayan hemşirelerin çalıştığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi - Son Dakika
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Felçli hastaya şiddet uygulayan hemşirelerin çalıştığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi

20.11.2022 17:32

Tokat'ta özel bir hastanede hemşirelerin hastanın boğazını sıkıp parmaklarıyla gözüne bastırdığı görüntüler gündem oldu. Konu hakkında bakanlığın harekete geçmesinden sonra söz konusu hastanenin faaliyetleri durduruldu. Gelişmeyi Bakan Koca, "Özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" sözleriyle duyurdu.

Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme oturdu. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşir ve hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi.

BOĞAZINI SIKIP, PARMAKLARIYLA GÖZÜNE BASTIRDILAR

Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Paylaşımında Bakan Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

FAALİYETLERİ SORUŞTURMA GEREĞİ DURDURULDU

Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, söz konusunu özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" dedi.

Hemşirelerin felçli hastaya şiddet uyguladığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi

HASTANE: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tokat Medical Park Hastanesi'nden, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya yoğun bakım ünitesinde 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yaşananların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta, konudan haberdar olduğunda olayı araştırmak için derhal bir inceleme heyeti kurmuştur. Heyetin ilk incelemesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Sağlık Bakanlığı'na gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına hastane genel müdürü görevden alınarak yerine vekaleten atama yapılmıştır. Şu an hukuki süreç devam etmektedir. Kurumumuzun ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta'nın bizzat konunun takipçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Bakan Koca, Tokat'ta özel bir hastanede felçli hastaya işkence eden hemşirelere karşı tepkisiz kalmadı: Gereği yapılacak Bakan Koca, Tokat'ta özel bir hastanede felçli hastaya işkence eden hemşirelere karşı tepkisiz kalmadı: Gereği yapılacak HASTANEDE HEMŞİRELERDEN HASTAYA KÖTÜ MUAMELEYE BAKANLIK İNCELEMESİ HASTANEDE HEMŞİRELERDEN HASTAYA KÖTÜ MUAMELEYE BAKANLIK İNCELEMESİ

Fahrettin Koca, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felçli hastaya şiddet uygulayan hemşirelerin çalıştığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Felçli hastaya şiddet uygulayan hemşirelerin çalıştığı özel hastanenin faaliyetlerine son verildi - Son Dakika
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