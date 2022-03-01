Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak - Son Dakika
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Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak

01.03.2022 10:58

Tokat'ta yapımı süren Özel Eğitim Kampüsü'nde eğitim görecek engelli çocukların meslek edinerek hayata atılmalarının sağlanması hedefleniyor.

Tokat'ta yapımı süren Özel Eğitim Kampüsü'nde eğitim görecek engelli çocukların meslek edinerek hayata atılmalarının sağlanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Gezirlik Mahallesi'nde 17,5 dönüm alanda yapımı devam eden Özel Eğitim Kampüsü'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul, iş okulu (meslek lisesi) ile aileler için etkinlik alanları bulunacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 8 Ocak'ta gerçekleştirdiği Tokat ziyareti sırasında Özel Eğitim Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak, Vali Ozan Balcı ve yetkililerden bilgi almıştı.

Vali Balcı, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Özer'in Özel Eğitim Kampüsü'ne büyük destek verdiğini söyledi.

Kampüs inşaatının hızla devam ettiğini belirten Balcı, " Türkiye'de bir ilk, entegre bir proje. Özel eğitim gören çocuklarımız için bir taraftan anaokulu, bir taraftan ilkokulumuz, ortaokulumuz ve uygulamalı meslek lisemizi beraber yapıyoruz. Özel eğitim gören çocukların hayatını ve yaşamını kolaylaştıracak güzel bir proje oldu." dedi.

Devlet olarak bütün imkanlarıyla engelli çocuğu bulunan ailelerin de yanında olduklarını, onlara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Balcı, "Bitince dezavantajlı ve engelli gruplarımızın, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, yaşamlarına güzel bir dokunuş olacak." ifadesini kullandı.

"Biz bir aile gibiyiz"

Tokat'ın engelli dostu şehir olduğunun altını çizen Balcı, "Zaten bakış açımız, devletin gerçek sahibi millettir. Devlet olarak görevimiz, insanların hayatlarını kolaylaştırmak. Onların dertlerini, problemlerini yüreğimizde hissetmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Sonuçta biz bir aile gibiyiz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu ile toplum halinde beraber yaşıyoruz. Yüreklerine dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Balcı, kampüsün yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesini ümit ettiklerini söyleyerek, "Engelli ailelerimiz ve çocuklarımız asla yalnız değildir. Özel Eğitim Kampüsü'nde bütün binaların, yapıların beraber olması, onların hayatlarını gerçekten kolaylaştıracak. Engelli çocuklarımızın anneleri, babaları, 'Çocuklarımızı nereye götüreceğiz, hangi meslek sahibi olacaklar, nerede mesleki eğitim görecekler' gibi kaygıya kapılmasın. İnşallah burası bitince engelli çocuklarımıza meslek kazandıracağız." sözlerine yer verdi.

Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak
Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak
Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak

YORUMLAR
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Muhammed'in boyası hiç bitmeyecek Muhammed'in boyası hiç bitmeyecek

Engelli, Kampüs, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Özel Eğitim Kampüsü'nden yararlanacak engelliler meslek sahibi olacak - Son Dakika


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