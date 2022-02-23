Tokat'ta "Özel Eğitimde Özel İnsanlar" yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta "Özel Eğitimde Özel İnsanlar" yarışması düzenlendi

23.02.2022 12:44
Tokat'ta "Özel Eğitimde Özel İnsanlar" yarışması düzenlendi

Tokat Belediyesi tarafından "Özel Eğitimde Özel İnsanlar" yarışması düzenlendi.

Tokat Belediyesi tarafından "Özel Eğitimde Özel İnsanlar" yarışması düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ın engelli dostu bir şehir olduğunu söyledi.

Engelliler için kentte birçok çalışmaların yapıldığını anlatan Eroğlu, "Engelliler için kampüsümüzün yapımı devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin hayatları zordur. Bunu hepimiz biliriz ancak onlarla ilgilenen anneler, babalar, öğretmenler, arkadaş veya akrabaların da yaşamı zordur. Biz de Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi olarak bu fedakar insanların ödüllendirilmesi gerektiğine inandık. Amacımız onları yüreklendirmek, iyi örnekleri yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Hayata geçirdikleri yarışma ile özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına dikkati çekmek suretiyle farkındalık uyandırmak istediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıran, yarışmaya uygun kişi ve gruplar, resmi ve özel eğitim kurumlarda görev yapan öğretmenler, üniversiteler, STK'ler, okul aile birlikleri, akademik ve bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamaya katkı sunacak iyi örnek olduğuna inandıkları çalışmalarını sunmak üzere yarışmaya başvurabilirler. Takdir ettiğiniz kişileri veya kurumları da aday gösterebilirsiniz. Yarışmaya başvurular elektronik ortamda yapılacak. Başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra finale kalanlar değerlendirilmeye alınacak. Ardından dereceye giren iyi örnek sahipleri ödüllerini alacaklar."

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Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Engelli, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Özel Eğitimde Özel İnsanlar' yarışması düzenlendi - Son Dakika


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