Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi

6 saat önce

Tokat'ta İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi, System.String[]

Tokat'ta İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığında, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Saffet Güngör ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile 2019 yılında yapılan yatırımlar ele alınarak değerlendirme yapıldı.


2019 yılı programında yer alan birinci ve ikinci kat asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, yama, menfez, stabilize, sulama kanalları gibi tüm yatırımların tamamlandığı belirtilerek, çalışmaların durumları ve kaliteleri değerlendirildi.


2020 yılı İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programının da planlandığı toplantıda Balcı, "Devletimizin ve milletimizin imkanları ile yapılan yatırımları önemli. Çalışmalarımız yılmadan, yorulmadan devam edecek." dedi.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
23:00 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (4) - Son Dakika
23:00 Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
22:59 AK Parti'li Tüfenkci: "Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi" - Son Dakika
22:58 Firari hükümlü akraba iki kadın cezaevine teslim edildi - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:01:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta Özel İdare ve KÖYDES yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]