Tokat'ta özel tasarımlı duraklar ilgi çekiyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında bulunan otobüs durakları ve durak mobilyalarını belediye bünyesinde üreterek belirli noktalara monte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ve teknik ekibiyle birlikte çalışma alanlarını ziyarete etti.

Tokat Belediyesi teknik personeli tarafından tasarım ve uygulaması yapılarak halkın kullanımına sunulan Hıdırlık otobüs durağını yerinde inceleyen Eroğlu, özel tasarımlı durakların şehrin birçok noktasında halka hizmet vereceğini söyledi.

Eroğlu,"Tokat'ımızın tarihi dokusuna uygun olarak belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teknik personelince tasarım ve uygulaması yapılan duraklarımızı şehrimizin belli bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu an için ekiplerimiz üç farklı tasarım üzerine yoğunlaştılar." dedi.

Hıdırlık otobüs durağının bunlardan biri olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda kullanım rahatlığı da göz önüne alınarak tasarımlarımızı yapıyor ve bunları yine kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak önemli bir tasarruf da sağlamış oluyoruz. Yine şehrimizdeki ve otobüs duraklarımızdaki şehir mobilyalarımızı da kendi marifetimizle üretiyoruz. Pandemi sürecinde de üretime devam ediyoruz. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz."