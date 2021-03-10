Tokat'ta Pandemi kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı - Son Dakika

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Turhal ilçesinde Pandemi kurallarını ihlal eden 44 kişi ile 1 işyerine 40 bin 460 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında' 1926 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamada 11 araç ve sürücüsüne toplamda 20 bin 499 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Turhal ilçesinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 36 şahsa 32 bin 400 lira, maske takmadığı tespit edilen 8 şahsa 7 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. Zile ilçesinde ise kapalı olması gerekirken açık olan 1 işyerine 860 TL olmak üzere toplam 44 şahıs ve 1 iş yerine 40 bin 460 lira idari para cezası uygulandı. - TOKAT