Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın Türkiye'de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirterek, "Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Dünya'da 1929 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından korona virüs salgını nedeni ile global olarak sıkıntı yaşandığını söyledi. Korona virüsün sağlık açısından toplumu tehdit etmesinin ötesinde ekonomik anlamda tüm ülkeleri ve iş dünyasını ciddi olarak olumsuz etkilediğini belirten Başkan Çelik, Tokat ölçeğinde bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. İş insanlarının finansa ulaşması için destek kredileri kullanımında kolaylık sağladıklarını belirten Başkan Çelik, "Türkiye'de en yoğun ve fazla kredi kullanan illerden birisi olduk. İş insanın finansa ulaşmasını sağladık. Sadece Tokat merkezde 1.2 milyar lira, kredi kullanımı sağladık Bu ciddi bir rakam. Türkiye genelinde 300 milyar lira kredi kullanımı olduğunu düşünürsek ilde bunun 250'de birinin kullandırılarak şehir ekonomisi ayakta tutulmaya çalışıldı" dedi.

Tokat, pandeminden en az etkilen illerden birisi

Tokat'ın Türkiye'de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı. Gayrsi safi milli hasılamız açıklandığında birkaç basamak öne gelerek Tokat'ın 2020 yılını verimli değerlendirdiğini göreceğiz. Türkiye'de genel anlamda ihracat rakamları düşmesine rağmen Tokat'ın ihracat rakamları arttı. İki defa yüzde oranı olarak ihracat şampiyonu olduk. 2019 yılında 17 milyon dolat civarında olan ihracatımız bu sene 35-40 milyon dolar civarına çıktı. İnşallah bu sene yılsonuna kadar gıda ihtisas OSB'yi açtığımızda bu rakamı 150-200 milyon dolara taşıyacağımızı düşünüyorum. Ben Tokat'ın önümüzdeki süreçte önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2020 yılında yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerini geçtiğini belirten Başkan Çelik, il merkezinde 257 yeni iş yeri açılırken 80 iş yerinin kapandığını sözlerine ekledi. - TOKAT