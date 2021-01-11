Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi - Son Dakika

Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi

11.01.2021 14:42
Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi, System.String[]

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın Türkiye'de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirterek, "Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat'ın Türkiye'de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirterek, "Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Dünya'da 1929 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından korona virüs salgını nedeni ile global olarak sıkıntı yaşandığını söyledi. Korona virüsün sağlık açısından toplumu tehdit etmesinin ötesinde ekonomik anlamda tüm ülkeleri ve iş dünyasını ciddi olarak olumsuz etkilediğini belirten Başkan Çelik, Tokat ölçeğinde bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. İş insanlarının finansa ulaşması için destek kredileri kullanımında kolaylık sağladıklarını belirten Başkan Çelik, "Türkiye'de en yoğun ve fazla kredi kullanan illerden birisi olduk. İş insanın finansa ulaşmasını sağladık. Sadece Tokat merkezde 1.2 milyar lira, kredi kullanımı sağladık Bu ciddi bir rakam. Türkiye genelinde 300 milyar lira kredi kullanımı olduğunu düşünürsek ilde bunun 250'de birinin kullandırılarak şehir ekonomisi ayakta tutulmaya çalışıldı" dedi.

Tokat, pandeminden en az etkilen illerden birisi

Tokat'ın Türkiye'de pandeminden ekonomik anlamda en az etkilenen illerden birisi olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunun nedeni elimizdeki tarım silahımızı iyi kullanmamızla alakalı. Gayrsi safi milli hasılamız açıklandığında birkaç basamak öne gelerek Tokat'ın 2020 yılını verimli değerlendirdiğini göreceğiz. Türkiye'de genel anlamda ihracat rakamları düşmesine rağmen Tokat'ın ihracat rakamları arttı. İki defa yüzde oranı olarak ihracat şampiyonu olduk. 2019 yılında 17 milyon dolat civarında olan ihracatımız bu sene 35-40 milyon dolar civarına çıktı. İnşallah bu sene yılsonuna kadar gıda ihtisas OSB'yi açtığımızda bu rakamı 150-200 milyon dolara taşıyacağımızı düşünüyorum. Ben Tokat'ın önümüzdeki süreçte önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2020 yılında yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerini geçtiğini belirten Başkan Çelik, il merkezinde 257 yeni iş yeri açılırken 80 iş yerinin kapandığını sözlerine ekledi. - TOKAT

Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi

Türkiye, Kredi, Tarım, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi için 'akıl sağlığı raporu' istendi 53 yaşındaki Japon futbolcu Miura kulübüyle sözleşmesini uzattı Yüz yüze eğitim veremeyen okulun peşin aldığı ücretin iade edilmesine karar verildi Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor         
15:13
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin         
14:29
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
Rusya'da yetkililere Rusya'da yetkililere "WhatsApp kullanmayın" uyarısı: Bilgilerimiz istihbarat birimlerinin malı olacak         
14:19
Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok         
14:06
Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı         
13:39
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Salgın yüzünden şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi Salgın yüzünden şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:11
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu Kararsızlık başına dert oldu! Ebru Gündeş, 75 bin TL kaparo verdiği evden vazgeçince parasından oldu         
10:48
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 15:32:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta, pandemide 'tarım' etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei