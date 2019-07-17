Tokat'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesilmesi
4 saat önce
Tokat'ta park halindeki 5 otomobilin lastiklerini kestiği öne sürülen kişi yakalandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:36 Kaynak: AA
'ta park halindeki 5 otomobilin lastiklerini kestiği öne sürülen kişi yakalandı. Soğukpınar
Mahallesi Şehit Ragıp Yılmaz Sokak'ta park halindeki 5 otomobilinin gece saatlerinde bıçakla kesilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başattı. Polis
ekipleri yaptıkları çalışmada, yakaladıkları zanlı Y.P'yi (20) gözaltına alındı.
Siirt'ten korkunç görüntüler! Önce yumrukladı, sonra arabayla üzerinden geçti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil saldırısı açıklaması Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama