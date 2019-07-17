Son Dakika Haberleri: Tokat'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesilmesi
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Tokat'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesilmesi

4 saat önce

Tokat'ta park halindeki 5 otomobilin lastiklerini kestiği öne sürülen kişi yakalandı.

Tokat'ta park halindeki araçların lastiklerinin kesilmesi, System.String[]
Tokat'ta park halindeki 5 otomobilin lastiklerini kestiği öne sürülen kişi yakalandı.
Soğukpınar Mahallesi Şehit Ragıp Yılmaz Sokak'ta park halindeki 5 otomobilinin gece saatlerinde bıçakla kesilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başattı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yakaladıkları zanlı Y.P'yi (20) gözaltına alındı.
Soğukpınar, Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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