Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serkan Özgür (40) idaresindeki 05 AAZ 030 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Subaşı Caddesi'nde park halindeki 60 M 5061 plakalı minibüse çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Özgür, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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