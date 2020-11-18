Tokat'ta park ve bahçelere 130 bin çiçek dikiliyor - Son Dakika

Tokat'ta 130 bin çiçek, park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor.

Kış aylarının gelmesiyle çiçek dikimine başlayan Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklar, caddeler, refüj ve kavşaklarda peyzaj düzenleme ve 130 bin çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ı kışa rengarenk hazırladıklarını belirterek, "Kış mevsiminin gelmesiyle ekiplerimiz de şehrimizin dört bir yanında peyzaj ve mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor. Her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla çiçek üretiyor ve dikiyoruz. Üretimleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 80 bin mevsimlik çiçek ve 50 bin lale soğanını toprakla buluşturmaya devam ediyor. Yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikimlerimizle Tokat'ın dört bir tarafına güzellikler yaymaya çalışıyoruz. Amacımız, Tokat'ı daha yeşil bir şehir haline getirmek." dedi.

Eroğlu, yaptıkları çalışmalarla Tokat'ın rengarenk bir görüntüye kavuşacağına dile getirerek, emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.