Tokat'ta "Parlayan Dişler" Projesi

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Parlayan Dişler" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiyor.

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Parlayan Dişler" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri diş taramasından geçiyor.



Tokat Valisi Ozan Balcı, Diş Hastanesinde proje kapsamında tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek bir süre görüştü. Balcı, tedaviler hakkında diş hekimlerinden bilgi aldı.



Vali Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlığının devlet için çok önemli olduğu ve bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.



Tokat'ta proje kapsamında 15 diş hekiminin öğrencilerin dişlerini tedavi ettiğini anlatan Balcı, "Proje diş taramalarını bir adım öteye taşımak suretiyle direkt tedavi uygulaması ile son derece hayırlı bir iş olarak devam etmektedir. Bir taraftan tedavi bir taraftan da çocuklarımıza önleyici sağlık hizmeti sunulmakta ve bu uygulama daha sonra oluşabilecek birçok hastalığın önüne geçme noktasında son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bir husus." diye konuştu.



Projede emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, şu ana kadar 2 bin 653 öğrencinin diş tedavisinin gerçekleştirildiğini, bu kapsamda 392 çekim, 372 dolgu, 847 kanal tedavisi olmak üzere birçok uygulama yapıldığını söyledi.

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