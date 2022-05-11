Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı

11.05.2022 14:55

Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı Buldukları cisimin üzerinde yaktıkları ateş patlamaya neden oldu Tokat'ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı

Buldukları cisimin üzerinde yaktıkları ateş patlamaya neden oldu

TOKAT - Tokat'ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ali Paşa Mahallesinde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu. Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel travma servisinde tedaviye alındı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların 1'inin durumunun ağır olduğunu hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğu değerlendiriliyor.

Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta patlama: 1'i ağır, 4 çocuk yaralı - Son Dakika


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