Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Pazar Çantası Yok Satıyor

Tokat'ta Pazar Çantası Yok Satıyor

27 dakika önce

Tokat'ta poşetin paralı olmasıyla birlikte pazar çantaları yoğun talep gösterilirken dükkanlardaki stoklar tükendi.

Tokat'ta Pazar Çantası Yok Satıyor, System.String[]

1 Ocak'tan itibaren naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamanın başlamasıyla, alışverişlerde kullanılan pazar çantalarına rağbet arttı. Tokat'ta ortalama 5 TL'ye satılan pazar çantalarına talebin arttığı ve stokların tükendiği öğrenildi.

"ÇOK TALEP VAR"

Meydan Çarşısı'nda esnaf olan İbrahim Urgancı, "Şu anda pazar çantalarını bitirdik. Devamı gelecek. İnsanlar marketlerde poşet ücretli olunca pazar çantalarına rağbet gösterdi. Çok talep var. Soran çok. Daha önceden de satıyorduk fakat satışlarımız azdı. Ama şimdi talep çoğaldı" dedi.

"İYİ BİR ŞEY"

Pazar çantası almak için dükkanları gezen Sercan Özen ise, "Köpeklerim ve sokak hayvanları için kemik alıyorum. Bugün kemiğe para vermedik poşete para verdik. Gelmişken pazar çantası alayım dedim. Hiçbir yerde yok, kalmamış" diye konuştu. Pazar çantasını bir ay önceden aldığını söyleyen Bahattin Kılıç, "Pazar çantaları poşetler gibi kaybolmuyor. Poşetlerin ücretli olması temizlik açısından da iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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