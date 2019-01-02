Tokat'ta Pazar Çantası Yok Satıyor
1 saat önce
Tokat'ta marketlerde ücretli poşetlerden almak istemeyenler, çarşıda satılan pazar çantalarına yoğun ilgi gösterdi.
Tokat
'ta marketlerde ücretli poşetlerden almak istemeyenler, çarşıda satılan pazar çantalarına yoğun ilgi gösterdi. 1 Ocak'tan itibaren naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamasının başlamasının ardından, çarşı-pazar alışverişlerinde kullanılan pazar çantalarına rağbet arttı. Kentte bazı noktalarda 5 liraya satılan pazar çantalarına son dönemde talebin arttığı ve stokların tükendiği öğrenildi. Meydan Çarşısı esnaflarından İbrahim Urgancı, Şu anda pazar çantalarını bitirdik. Devamı gelecek. İnsanlar marketlerde poşet ücretli olunca pazar çantalarına rağbet gösterdi. Çok talep var. Soran çok. Daha önceden de satıyorduk fakat satışlarımız azdı. Ama şimdi talep çoğaldı dedi. Pazar çantası almak için dükkanları gezen Sercan Özen ise, Kendi köpeklerin için ve sokak hayvanları için kemik alıyorum. Bugün kemiğe para vermedik poşete para verdik. Gelmişken de meydan da pazar çantası sorayım dedim. Hiçbir yerde yok kalmamış diye konuştu. Pazar çantasının bir ay önceden aldığını söyleyen Bahattin Kılıç ise, Pazar çantaları poşetler gibi kaybolmuyor. Poşetlerin ücretli olması da temizlik açısından iyi bir şey ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
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