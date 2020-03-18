Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

6 saat önce

Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldıTOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarında esnaflara koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.

Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarında esnaflara koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan, dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesinde kurulan semt pazarında esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı. Ayırca pazar tezgahlarına ise, "Salgın nedeniyle sebze ve meyvelere eldivensiz el sürmek yasaktır" şeklinde uyarı yazıları koyuldu.

Semt pazarında 300 esnafla hizmet verdiklerini belirten Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir "Dünyada ve ülkemizde bulunan salgın virüse karşı halkımızın ve esnafımızın daha rahat alış verişi yapabilmesi için eldiven ve maske dağıtıyoruz. Halkımız ve esnafımız buna çok duyarlı, herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda stoklarla ilgili sıkıntı yok. Sebzemiz ve meyvemiz çok bol. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten ülkemiz ve şehrimiz kurtulur. İnsanlarımız da rahat bir şekilde hareket eder" dedi.

Dernek yönetimine teşekkür eden pazarcı esnafı Hasan Faki "Türkiye'de şu an acı bir durum yaşıyor. Bu günler inşallah geçecek. Tedbirimizi alıyoruz. Müşterilerimize karşı daha artık dahada tedbirli davranıyoruz" diye konuştu.

Koronavirüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını söylen esnaf Orhan Ekinci ise uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, müşterilerden de dikkatli olmaları konularında hassasiyet göstermelerini beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise pazarcı esnafının almış olduğu önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:44 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testleri başladı Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:13:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]