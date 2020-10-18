Tokat'ta pazarcılardan Azerbaycan için dua - Son Dakika

TOKAT'ta pazarcı esnafı, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak amacıyla operasyon başlatan Azerbaycan için dua etti.

Kent merkezinde alışverişin yapıldığı pazarda bu hafta esnaf, Azerbaycan için dua ederek işe başladı. Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek için pazar yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Her zaman Azerbaycan'ın yanlarına olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Kadir Bozdemir, "Yıllardır süre gelen pazar duamızda bugün Azerbaycan için dua ettik. Azerbaycan'ın bu kutlu davasında sonunda kadar yanındayız. Onların yanında olduğumuzu ve destek olduğumuzu herkes bilsin istiyoruz. Azerbaycan'da şehit olan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan kutlu davasından inşallah zaferle ayrılır" dedi.