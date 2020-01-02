Tokat'ta "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması' yapılacak - Son Dakika

Tokat'ta "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" yapılacak

6 saat önce

Tokat Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.

Tokat'ta

Tokat Valiliği koordinesinde Kitap Tokat Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.

Valilik makamında Vali Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile İl Müftüsü Ömer Bilgili arasında il genelinde bütün lise öğrencilerine yönelik "Peygamberimizin Güzel Ahlakı Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.

Dört kategoride 10 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenecek yarışmada, dereceye giren 12 öğrenci çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.


Vali Balcı, yarışma ile çocuklara kitap okuma kültürünü kazandırmak ve Peygamber efendimizin güzel ahlakını öğrenmelerini sağlamanın amaçlandığını anlatarak, bilginin en güzel taşıyıcısının kitap olduğunu söyledi.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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