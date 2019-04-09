Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Piknik Yaparken Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Çocuk Annesi Semra Karaca Yaşam Mücadelesini...

Tokat'ta Piknik Yaparken Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Çocuk Annesi Semra Karaca Yaşam Mücadelesini...

58 dakika önce

Tokat'ta piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk annesi Semra Karaca yaşam mücadelesini kaybettiTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından Semra Karaca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk annesi Semra Karaca yaşam mücadelesini kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından Semra Karaca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden 3 çocuk annesi Semra Karaca (35), ayağı kayması üzerine ırmağa düşmüştü Kadını kurtarmak için suya atlayan Halime K. ve M.O. boğulma tehlikesi geçirirken, vatandaşlar kadınların yardımına koşmuştu. Sudan kıyıya çıkartılan kadınlardan durumu ağır olan Semra Karaca ile M.O, Reşadiye'de yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaşam mücadelesi 3 gün süren Semra Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Reşadiye Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karaca'nın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Olay da boğulma tehlikesi atlayan 17 yaşındaki M.O'nun Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 Kaynak: İHA
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