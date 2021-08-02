Tokat'ta piknikte kadını tabanca ile vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S tutuklandı. ÜK ve E.A ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Saltık ile piknikte bulunan ve gözaltına alınan Ü.K (44), E.A (50) ve D.S (43)'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa köyü yaylasında tabanca ile vurularak ağır yaralan Elif Saltık (30), kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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