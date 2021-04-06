TOKAT'TA POLİS EKİPLERİ, KADES UYGULAMASINI TANITTI - Son Dakika

TOKAT'ta polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşür dağıtarak tanıtım yaptı.

Türkiye'de, 2020'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari ile birlikte kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilden biri olan Tokat'ta, İçişleri Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu KADES uygulaması etkili oldu. Bu kapsamda daha fazla kadına ulaşabilmek ve kullanıcı sayısını artırmak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte halkın yoğun olduğu caddelerde tanıtıcı broşürler dağıtarak uygulama hakkında bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlar ise, uygulamanın faydalığı olduğunu belirterek, KADES'in kadınları daha güvende hissettirdiğini söyledi.