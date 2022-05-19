Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi

19.05.2022 09:10
Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversite öğrencilerine seminer verdi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri üniversite öğrencilerine seminer verdi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı seminerde öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, yayaların uymaları gereken kurallar anlatıldı.

YORUMLAR
500
Ordu'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi Ordu'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi Hırsızlığa kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı Hırsızlığa kalkışan 2 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta polis ve jandarma üniversitelilere trafik semineri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement