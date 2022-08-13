Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı

13.08.2022 13:27
Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı

Tokat'ta polisin bir iş yerindeki çıkan yangına kısa sürede müdahalesi büyük bir yangını önledi.

Tokat'ta polisin bir iş yerindeki çıkan yangına kısa sürede müdahalesi büyük bir yangını önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Süreyya Bey Caddesi'nde bulunan bir marketin sabaha karşı alarmının çalışması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerine gittiklerinde marketten yükselen dumanları fark etti. İş yerinin camını yangın söndürme tüpü ile kıran polis ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye erleri yangın çıkan alanda çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit edildi. Market sahibi Aydın Adıgüzel, polis ekiplerinin yangına erken müdahalenin büyük bir yangını önlediğini belirterek, "Yangına erken müdahale edilmese apartman dahi yanabilirdi. Buna şükür, yangını az bir hasarla atlattık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, polisin yangına müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis camı kırıp müdahale etti, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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