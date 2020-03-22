Son Dakika › Güncel › Tokat'ta polislerden megafonlu 'sokağa çıkmama' uyarısı - Son Dakika
Tokat'ta polislerden megafonlu 'sokağa çıkmama' uyarısı
6 saat önce
TOKAT'ta polis ekipleri araçlarının megafonundan anons yaparak, gerekli kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
TOKAT'ta polis ekipleri araçlarının megafonundan anons yaparak, gerekli kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Tokat'ta da genelgenin ardından polis ekipleri araçların megafonlarından kent halkını uyardı. Ekipler cadde ve mahallelerde, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yaptı.
- Tokat
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:42 Kaynak: DHA
Son Dakika Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı