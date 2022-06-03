Protokol üyeleri bisiklet kullandı - Son Dakika
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Protokol üyeleri bisiklet kullandı

03.06.2022 16:50

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" düzenlendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "Bisiklet Şenliği" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında Yenişehir semtinde bir araya gelen bisikletliler, Şehit Semih Balaban Caddesi üzerinden giderek şehir merkezinde tur attı.

Kaymakam Ali Gökay, Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Önal, İlçe Sağlık Müdürü Hasan Kurban ve İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk de şenlikte bisiklet kullandı.

Kaymakam Gökay, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı farkındalık oluşsun diye bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Turhal'ımızın coğrafyası da buna uygun. Bisiklet kullanan vatandaşlarımızın sayısı zaten yüksek ancak daha da artmasını temenni ediyoruz. Sağlık için, spor için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Şenlik kapsamında çekilişte 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Tokat İl Halk Sağlığı Müdürü Nilay Elibol, AK Partİ Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri bisiklet kullandı
Protokol üyeleri bisiklet kullandı
Protokol üyeleri bisiklet kullandı
Protokol üyeleri bisiklet kullandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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