Tokat'ta Roma dönemi köprü hala kullanımda - Son Dakika

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde bulunan Roma dönemi yapımı köprü, ilçede bugün de aktif olarak kullanılıyor.

Kuruluşunun antik dönemlere kadar uzandığı öne sürülen Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerinde bulunan Roma dönemine ait köprü, yöre halkı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kesin inşa tarihi bilinmeyen ve ilçedeki diğer kalıntılar gibi Roma döneminden kalma olan köprü, her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif yokuşlu şekildeki mimarisiyle dikkat çekiyor. Yuvarlak, altı kemerli köprünün ortada yer alan iki kemer gözü diğerlerinden daha geniş ve yüksek yapısıyla ayrılıyor. Yapıldığı dönem Sebastapolis adıyla anılan, bugün ise Sulusaray Köprüsü olarak isimlendirilen köprü, ilçe halkı tarafından kullanılıyor.