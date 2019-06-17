Son Dakika Haberleri: Tokat'ta ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Tokat'ta ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

55 dakika önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Tokat'ta ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,ilçeye bağlı Sarıyaprak köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Araçtaki iki zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Sulusaray, Tokat
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