Tokat'ta ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
55 dakika önce
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:34 Kaynak: AA
'ın Sulusaray
ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,ilçeye bağlı Sarıyaprak
köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Araçtaki iki zanlı gözaltına alındı.
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