Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

17.06.2022 09:13

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Milli Emlak Müdürlüğünde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahıslara menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ ve M.S isimli şahıslar KOM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

Şahısların rüşvet almak, vermek, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlaması ile savcılık tarafından yapılacak olan sorgulama işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

YORUMLAR
500
8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu: 75 gözaltı kararı (2) Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu: 75 gözaltı kararı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:30:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement