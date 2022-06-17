Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, İ.Ç. ve F.D, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. D.Y, V.A, N.A. ve K.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta rüşvet operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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