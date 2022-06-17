Düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ. ve M.S, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rüşvet operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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