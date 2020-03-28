Tokat'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

Tokat'ta sağanak etkili oldu
6 saat önce
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde kısa süre etkili olan yağış nedeniyle rögarlardan taşan ve yüksek kesimlerden gelen su caddelere doldu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, tentelerin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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